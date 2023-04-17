Зачем класть грязные вещи в морозильник: результат вас удивит

Хитрый трюк для борьбы со стойкими загрязнениями

Трудно найти дом, в котором нет стиральной машинки. Эта бытовая техника — настоящая находка. Она дает возможность забыть об изнурительной стирке руками. Но случается так, что машинка не справляется с сильными загрязнениями. В борьбе с такими пятнами помогает странный, но работающий лайфхак с морозилкой.

Чтобы убрать застаревшее пятно, положите вещь в пакет. Отправьте его в морозильную камеру на 4-6 часов, а то и на всю ночь. Главное — чтобы вещь хорошо промерзла.

Следующий этап — стирка. Достаньте замороженную вещь из пакета и стирайте в машинке с добавлением геля или порошка.

Суть этого метода в том, что под воздействием холода меняются волокна ткани и само пятно. После такого трюка загрязнение легче отстирать.

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