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Простая хитрость сделает голубцы вдвое вкуснее

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Любимое блюдо может стать еще вкуснее
Любимое блюдо может стать еще вкуснее. Фото Українські новини

Есть секрет, что позволит сделать любимое блюдо еще вкуснее

Голубцы у многих любимое блюдо. Они "подкупают" сочетанием ароматов и вкусов. Можно просто приготовить голубцы по проверенному рецепту, на некоторые кулинары заходят дальше. Как оказалось, существует простой трюк, с которым голубцы станут настоящим кулинарным шедевром.

Голубцы можно сделать еще вкуснее, причем без введения дополнительных компонентов и излишних сложностей. Секретом поделились на Pixelinform.

Простой трюк, чтобы голубцы были как в ресторане

Для того чтобы блюдо получилось вкуснее, сначала голубцы обжаривают. Так запускается процесс карамелизации. Голубцы, обжаренные перед тушением, будут выглядеть так, будто их приготовили в ресторане.

Как жарить голубцы?

Делать это тоже нужно правильно. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте голубцы поочередно с двух сторон до аппетитной корочки. И уже после этого их можно переложить в кастрюлю для тушения.

Голубцы не единственное блюдо, которое можно "хакнуть", немного изменив процесс приготовления. Например, вареники, сваренные на пару, будут вкуснее.

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#Рецепт #Лайфхак #Голубцы