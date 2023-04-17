Больше никаких желтых подмышек: полезная хитрость, которая избавит вас от самых стойких пятен пота

Эффектный прием заставит ваши вещи выглядеть белее белого.

Мы все знаем, как неудобно носить белую футболку или рубашку с пятнами пота, которые со временем стали желтыми. Существует несколько средств для борьбы с этим явлением. Так что немного терпения и подручные ингредиенты, позволят вам очистить неприглядные пятна, которые вам мешают.

Как отмечает портал santeplus, есть простой, и при этом очень действенный прием, позволяющий устранить такое неудобство, как пятна пота на белых вещах. Вам больше не придется выбрасывать любимые вещи, благодаря этой хитрости.

Как вывести пятна от пота с белой одежды

Вам понадобится удобный и эффективный бытовой продукт, который 100% есть в каждой аптечке — перекись водорода. Чтобы использовать его, просто смочите чистую тряпку или губку в этом растворе и протрите желтое пятно пота на одежде.

Вы также можете наполнить таз водой, добавить полстакана перекиси водорода и замочить в нем одежду на несколько минут. Затем поместите вещи в стиральную машину и ваша любимая блузка или футболка снова станет белой как новая.

Как сообщал ранее "Телеграф", также многие опытные хозяйки используют уксус при стирке. Оказывается, этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечивает приятный запах постиранным вещам.