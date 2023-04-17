Какое подручное средство поможет легко снять наклейки и скотч с окна: простой лайфхак

Дети часто оставляют на окнах наклейки, которые родители потом с трудом соскабливают со стекла

Вымыть окно достаточно просто, но задачу могут усложнить разнообразные наклейки, оставленные на стекле детьми. Не менее стойкие загрязнения образуются на окнах из-за скотча. Однако один неожиданный подручный ингредиент решит проблему.

С легкостью справится с наклейками и остатками клея на стекле и зеркале антисептик и любой гель для рук с такими свойствами. О действенном лайфхаке по мытью окон пишет chroniclelive.co.uk.

Дезинфицирующее средство для рук, смеем предположить, легко найдется в вашем доме. Возможно, вы запаслись антисептиками еще во времена пандемии, поэтому пришло время найти продуктам дополнительное применение.

Гель-антисептик для рук поможет вам удалить все липкие остатки наклеек или скотча со стеклянных поверхностей. Дезинфицирующее средство работает отменно благодаря содержащемуся в продукте спирту, именно он помогает растворять клей. Вам просто нужно втереть антисептик в наклейку, оставить на несколько минут, а затем вы сможете соскоблить материал за считанные секунды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой популярный напиток поможет вымыть окна без разводов. Нестандартный лайфхак удивит эффективностью.