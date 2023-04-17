Как почистить ковер за 30 минут от пятен и грязи, чтобы выглядел красиво: способ без "химии"

С помощью простых манипуляций вы вернете коврику его цвет

Ковровое покрытие является "изюминкой" домашнего интерьера, однако когда оно уже не украшает, а отталкивает из-за пыли и грязи, — от домашнего уюта не остается и следа. Можно попробовать убрать загрязнения на ковре таблетками для посудомоечной машины, но есть еще одни способы побороть проблему, освежить вещь, чтобы вернуть ей красивый вид.

Предлагаем очистить коврик от загрязнений, которые скопились в ворсинках и не удаляются простым пылесосом. Этот способ не растворяет пятна, но заметно освежает грязное изделие, пишет cpykami. Он также не предусматривает использования химсредств и займет не больше 30 минут.

Как очистить ковер от пыли и грязи

В равных пропорциях (чтобы смеси полностью покрывали ковер тонким слоем) берем соль и соду. Надеваем перчатки и тщательно втираем смесь в покрытие. Оставляем на 15 минут, а затем удаляем остатки соды и соли вместе с пылью и грязью пылесосом.

Чтобы освежить цвет ковра, 2 столовые ложки лимонной кислоты заливаем 200 мл кипятка. После растворения "лимонки" разбавляем раствор ещё 400 мл холодной воды. Окунаем в раствор тряпку и круговыми движениями просто протираем покрытие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать домашний раствор, который удалит пятно с ковра. Чистка займет не более семи минут.