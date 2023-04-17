Этого вы точно не знали: какой мусор нельзя убирать пылесосом

Порой мусор может навредить пылесосу и даже стать причиной его поломки

Пылесос — это незаменимый помощник в хозяйстве, который существенно экономит время на уборке. Но мало кто знал, что пылесосом можно убирать не весь мусор в доме.

Первое, что приходит на ум — это жидкости, которые могут повредить внутренний механизм. Однако это далеко не весь перечень вещей, которые нельзя убирать пылесосом. На Uaportal подробно рассказали, что нельзя убирать пылесосом.

Жидкости, пятна и влажная пища

Пылесосом нельзя убирать жидкости, так как это может быть опасно, ведь прибор подключен к электричеству. Чтобы убрать подобный мусор, лучше использовать салфетки или бумажные полотенца. То же самое касается и влажной пищи, в частности корма для животных — частички еды могут повредить механизм прибора.

Мука или строительная пыль

Мелкая пыль вроде муки или строительной пыли может забить фильтры пылесоса. Это снизит его мощность при последующих использованиях. Кроме того, в строительной пыли могут содержаться частички мусора, которые также нежелательно собирать пылесосом.

Волосы

Распространенная проблема девушек и мужчин с длинными волосами — это их остатки на коврах и других поверхностях. Чаще всего волосы убираются пылесосом во время уборки, но это неправильно. Они могут забить пылевой фильтр, что снизит мощность втягивания. Чтобы продлить работу пылесоса, лучше собирать волосы с поверхностей веником или жесткой щеткой, а после проходиться пылесосом.

Кофе или грунт

Абсолютно не важно, молотый кофе вы рассыпали или кофе в зернах — пылесосом лучше его не собирать. Дело в том, что кофе может остаться в мешке и впитывать влагу, отсюда в пылесосе может развиваться плесень. Что касается грунта из-под цветочных вазонов, то он, как и кофе, может засорить фильтр пылесоса или даже сломать мотор.

Стекло

Разбитую посуду также нельзя собирать пылесосом — осколки могут повредить шланг или проткнуть вакуумные мешок. Лучше всего смести осколки веником или собрать при помощи других лайфхаков, но не руками — так можно пораниться.

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