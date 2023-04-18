Долго стоять у раковины больше не придется: лайфхак для мытья посуды

Мытье посуды не такое уж сложное занятие, но оно занимает много времени, которое можно потратить на занятия поприятние. Но если соблюдать простые советы, проводимое время у раковины значительно сократится.

Прежде всего, не заставляйте раковину посудой. Не нужно складывать в нее всю грязную посуду, ведь таким образом вы можете вымазать ту, которая не нуждается в отмывании жира. И из-за маленького свободного пространства вам в принципе будет трудно мыть посуду. Оставьте часть грязной посуды на подкладке около раковины и мойте частями.

В горе собравшейся в раковине посуды обязательно найдется такая, которую особо и мыть не нужно. Это могут быть мерные ложки, стаканы, или тарелки, в которых вы смешивали сухие ингредиенты. В первую очередь сполосните именно такую посуду и вы заметите, что в раковине стало свободнее. Останется хорошенько вымыть пару тарелок и кастрюлю или сковороду. Вы и не заметите как вымоете всю посуду.

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