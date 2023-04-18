Об этом мало кто знает: как правильно вымыть консервный нож

Когда вы в последний раз чистили свой консервный нож?

Хотя консервный нож и является одним из самых полезных приспособлений на кухне, чаще всего после использования его отправляют не в мойку, а обратно в ящик.

Даже если консервным ножом пользоваться не очень часто, на нем все равно появятся загрязнения, а иногда даже ржавчина. Как и остальные кухонные приборы, этот тоже нуждается в очистке.

Как чистить консервный нож

1. Поместите консервный нож в банку с белым дистиллированным уксусом и оставьте на несколько минут.

2. Достаньте консервный нож над раковиной и старой зубной щеткой сотрите оставшуюся грязь или ржавчину. Окуните зубную щетку в уксус, чтобы очистить ее.

3. Промойте его средством для мытья посуды и снова почистите зубной щеткой.

4. Аккуратно высушите чистым полотенцем.

Теперь ваш нож будет сиять.

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