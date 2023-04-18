Зачем мыть сковороду хозяйственным мылом: лайфхак, который точно вам пригодится

Всего два средства — и сковорода будто из магазина

Даже у суперхозяек, хвастающихся кристальной чистотой и образцовым порядком в квартире, происходят казусы: отвернулась, замоталась — бац — еда пережарилась и пристала к сковороде. Почистила ее — хорошо, нет — собирается жир и неприятный нагар, который потом мелкой крошкой засыпает все жареное и предательски хрустит на зубах.

Такие инциденті случаются с разными сковородками — и которая находится дома со времен студенчества, или даже самой дорогой с антипригарным покрытием. Рассмотрим с "СОДа", как решить эту проблему.

Как отмыть пригоревшую сковороду

Если у вас есть сковорода из нержавеющей стали или эмали, поставьте ее на плиту и включите огонь. Как только сковорода станет достаточно горячей, чтобы капля воды прошипела на ней, налейте чашку воды и дайте ей немного оставить.

Добавьте в сковородку немного хозяйственного мыла. Затем деревянной ложкой или силиконовой лопаткой надо соскоблить обгоревшие участки, пока вода распушит их.

Если у вас нет хозяйского мыла, вам поможет пищевая сода. Чтобы отмыть сковороду, действовать нужно так же.

"Телеграф" ранее рассказывал, как отмыть нагар со стеклянной посуды. Никакой химии — и все поверхности блестят.