Может взорваться или отравить: что нельзя разогревать в микроволновке

Правила, которые помогут вам избежать неприятностей на кухне

Современные хозяйки имеют на кухне целый арсенал бытовой техники, которая существенно упрощает процесс приготовления пищи. Особенно это касается микроволновой печи, с помощью которой можно быстро разогреть обед или сделать простой десерт.

Однако некоторые предметы или продукты, разогретые в микроволновке, представляют серьезную опасность — как для техники, так и для вашего здоровья. Вместе с Shuba разберемся, что не стоит класть в нее все подряд.

Что нельзя класть в микроволновку

Некоторые предметы не предназначены для микроволновки:

пластиковые контейнеры и столовые приборы, кроме специальной посуды;

емкости из пенопласта;

металлическая посуда и столовые приборы;

алюминиевая фольга;

бумажные пакеты и салфетки;

закрытые контейнеры.

Продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке:

сырые и вареные яйца — они могут взорваться;

сырое мясо — оно не будет равномерно и полностью прогреваться, что может привести к отравлению;

фрукты, особенно виноград, крыжовник, цитрусовые;

острый перец — когда вы откроете дверцу печи, может подействовать как перечный баллончик;

кокос.

Продукты, которые теряют свою ценность при разогреве:

рис;

грибы;

свекла;

шпинат;

сельдерей;

растительное и сливочное масло;

хлеб;

рыба.

Рано или поздно перед каждым обладателем микроволновки стоит вопрос ее мытья. Сделать это можно с помощью цитруса.