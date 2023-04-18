Может взорваться или отравить: что нельзя разогревать в микроволновке
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Правила, которые помогут вам избежать неприятностей на кухне
Современные хозяйки имеют на кухне целый арсенал бытовой техники, которая существенно упрощает процесс приготовления пищи. Особенно это касается микроволновой печи, с помощью которой можно быстро разогреть обед или сделать простой десерт.
Однако некоторые предметы или продукты, разогретые в микроволновке, представляют серьезную опасность — как для техники, так и для вашего здоровья. Вместе с Shuba разберемся, что не стоит класть в нее все подряд.
Что нельзя класть в микроволновку
Некоторые предметы не предназначены для микроволновки:
- пластиковые контейнеры и столовые приборы, кроме специальной посуды;
- емкости из пенопласта;
- металлическая посуда и столовые приборы;
- алюминиевая фольга;
- бумажные пакеты и салфетки;
- закрытые контейнеры.
Продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке:
- сырые и вареные яйца — они могут взорваться;
- сырое мясо — оно не будет равномерно и полностью прогреваться, что может привести к отравлению;
- фрукты, особенно виноград, крыжовник, цитрусовые;
- острый перец — когда вы откроете дверцу печи, может подействовать как перечный баллончик;
- кокос.
Продукты, которые теряют свою ценность при разогреве:
- рис;
- грибы;
- свекла;
- шпинат;
- сельдерей;
- растительное и сливочное масло;
- хлеб;
- рыба.
Рано или поздно перед каждым обладателем микроволновки стоит вопрос ее мытья. Сделать это можно с помощью цитруса.