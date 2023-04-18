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Может взорваться или отравить: что нельзя разогревать в микроволновке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Используем микроволновую печь правильно
Используем микроволновую печь правильно. Фото pexels.com

Правила, которые помогут вам избежать неприятностей на кухне

Современные хозяйки имеют на кухне целый арсенал бытовой техники, которая существенно упрощает процесс приготовления пищи. Особенно это касается микроволновой печи, с помощью которой можно быстро разогреть обед или сделать простой десерт.

Однако некоторые предметы или продукты, разогретые в микроволновке, представляют серьезную опасность — как для техники, так и для вашего здоровья. Вместе с Shuba разберемся, что не стоит класть в нее все подряд.

Что нельзя класть в микроволновку

Некоторые предметы не предназначены для микроволновки:

  • пластиковые контейнеры и столовые приборы, кроме специальной посуды;
  • емкости из пенопласта;
  • металлическая посуда и столовые приборы;
  • алюминиевая фольга;
  • бумажные пакеты и салфетки;
  • закрытые контейнеры.

Продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке:

  • сырые и вареные яйца — они могут взорваться;
  • сырое мясо — оно не будет равномерно и полностью прогреваться, что может привести к отравлению;
  • фрукты, особенно виноград, крыжовник, цитрусовые;
  • острый перец — когда вы откроете дверцу печи, может подействовать как перечный баллончик;
  • кокос.

Продукты, которые теряют свою ценность при разогреве:

  • рис;
  • грибы;
  • свекла;
  • шпинат;
  • сельдерей;
  • растительное и сливочное масло;
  • хлеб;
  • рыба.

Рано или поздно перед каждым обладателем микроволновки стоит вопрос ее мытья. Сделать это можно с помощью цитруса.

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#Микроволновка #Вред микроволновки #Лайфхак