Зачем класть мел в холодильник: неожиданное решение распространенной проблемы в доме

Малоизвестная техника, которая дает отличные результаты

Холодильник является одним из самых необходимых и используемых приборов в доме, так как это лучший способ хранить продукты. Но, увы, даже несмотря на все меры предосторожности, в нем могут поселиться неприятные запахи. К счастью, решений этой проблемы есть немалое количество.

Однако сегодня мы хотим рассказать вам об одной идее, которая сразу может показаться вам странной, но результат вас приятно удивит, пишет santeplus. Как насчет использования обычного мела для дезодорации вашего холодильника?

Как избавиться от неприятного запаха из холодильника

Оказывается, мел — это не только отличное средство для рисования на асфальте, но и неплохой помощник на кухне. Помесите его в холодильник, и он будет действовать как поглотитель влаги и запахов. Просто положите мел в контейнер на каждой из полок и вы быстро заметите эффект — неприятные запахи постепенно начнут исчезать.

Отметим, что мел совершенно не токсичен, так что никакой опасности в содержании его рядом с пищевыми продуктами нет. Тем не менее старайтесь, чтобы непосредственного контакта с пищевыми продуктами не было. Скажем так — на всякий случай.

И конечно же, не забывайте время от времени заменять мел на новый. Имейте в виду, что его обязательно нужно заменить, когда он намокнет или когда вы заметите, что его цвет и консистенция изменились.

А вот избавиться от неприятного запаха в туалете вам поможет пенка для бритья. Оказывается, это прекрасный помощник при мытье унитаза.