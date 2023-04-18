Жирный гриль снова заблестит: необходимый подручный продукт есть на вашей кухне

Лайфхак удивляет простой и результативностью, мгновенно очищая гриль от любых загрязнений

На улице стало теплее и многие семьи начинают выбираться на природу. Мангал, гриль-барбекю или угольный гриль – отличные приспособления для приготовления пищи на открытом воздухе. Однако важно очистить приборы от грязи.

Простой лайфхак с одним подручным ингредиентом блестяще справится с очисткой гриля от жира и других загрязнений. Об этом пишет Express.

Так, ключевое средство, которое понадобится для мытья гриля, легко найдется на вашей кухне. Речь идет о пищевой соде. Не спешите покупать агрессивную химию, натуральный продукт с легкостью очистит гриль от жира и остатков масла.

Просто почистите пищевой содой гриль с помощью щетки, мочалки, тряпки, фольги и даже бумажных полотенец. Порошок эффективно удаляет даже самые застарелые пятна. Маленький лайфхак в дополнение: предварительно немного нагрейте гриль, так процесс чистки станет еще более легким.

Что касается пропорций, то для чистки гриля используйте смесь из пищевой соды и воды. Рассчитывайте 1,5 стакана пищевой соды на каждые полстакана воды. Можете оставить смесь на решетке гриля на 10-15 минут, прежде чем начать тереть. Затем тщательно промойте чистой водой.

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