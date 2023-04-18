Спасти любимую кофточку от разлитого кофе можно очень быстро и просто: откройте для себя два натуральных средства

Средства натуральные, экономичные и доступны каждому.

Часто в спешке мы пьем свой кофе на скорую руку и при этом рискуем случайно пролить его на одежду. Так же, как бывает, что нас внезапно толкают, чашка начинает качаться и черная жидкость растекается по нашей рубашке или штанам. Это досадно, потому что эти неприглядные пятна иногда бывают очень стойкими, и от них не так просто тогда избавиться.

Как известно, одной водой эту проблему не решить, поэтому на помощь приходят подручные средства, если конечно вы не хотите возиться с химией, пишет портал santeplus. Что же нужно делать в первую очередь?

Первое, что обязательно нужно сделать — это нанести на пятно немного холодной воды с мылом и промокнуть бумажным полотенцем, чтобы оно впитало грязь. Увы, этого не всегда достаточно, и пятно только поблекнет пятно. Поэтому после вы можете воспользоваться одним из этих двух средств, которые смогут решить проблему в кратчайшие сроки.

Как избавиться от пятен от кофе на одежде

Первый — смешайте две равные части уксуса и холодной воды. Налейте раствор на пятно и оставьте на несколько минут, прежде чем положить вещь в стиральную машину.

Второй — смешайте 1 литр уксуса, 1 литр холодной воды и половину чайной ложки стирального порошка. Когда раствор станет однородным, нанесите его на пятно. Аккуратно потрите, чтобы не повредить ткань, и после промойте холодной водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как избавить чашку от чайного налета. Мало кто из хозяек знает об этом трюке.