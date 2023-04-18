Самодельная паста мгновенно вернет к жизни белые кроссовки: суперпростой лайфхак

Белые кроссовки снова станут белыми благодаря подручным средствам

Невозможно представить весенние образы без белых кроссовок. Однако мыть их – одна неприятность. Белоснежная обувь за несколько раз может стать серой или даже желтой. Но есть способ вернуть кроссовки к жизни.

Для лайфхака по чистке белых кроссовок понадобятся лишь подручные средства, которые легко найдутся в доме. Об этом пишет Express.

Секретами мытья кроссовок белого цвета поделилась руководительница одного экологически чистого бренда чистящих средств Сью Колдуэлл. Эксперт заверила, что вы сможете обойтись без химии и магазинных продуктов.

Как вернуть белый цвет кроссовкам? Для начала смешайте равные части пищевой соды, уксуса и горячей воды в емкости до консистенции пасты. Смесь начнет шипеть – это нормальная реакция. Нанесите пасту на обувь и оставьте на несколько минут. После этого нужно втереть смесь в материал круговыми движениями. Удобно использовать старую зубную щетку или щетку с жесткой щетиной.

Напоследок не забудьте почистить обувь внутри, чтобы наверняка избавиться от неприятных запахов. Смойте остатки пасты горячей водой. Кроссовки будут сиять белизной и чистотой!

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