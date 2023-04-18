Как открыть бутылку вина без штопора: простой лайфхак

Чтобы откупорить бутылку необходима лишь зажигалка

У многих случалась неприятная ситуация, когда надо открыть бутылку вина, но под рукой не оказывалось штопора. Однако в этой ситуации срочно бежать в магазин нет нужды, поскольку помочь может обычная зажигалка.

Так в YouTube-канале Top MMA 007 появился ролик, на котором процесс описан весьма подробным образом.

Авторы ролика заверяют, что метод базируется на законах физики, а потому никакой "магии" в этом нет. Суть способа очень проста и сводится к нагреванию горлышка бутылки.

Вследствие нагрева воздух внутри бутылки будет расширяться и выталкивать пробку наружу.

Чтобы воспользоваться способом, необходимо сначала удалить обертку, иначе она может загореться, а затем стоит в течение пары минут подогревать горлышко. Уже спустя минуту вы должны заметить, что корок начал двигаться.

Однако стоит соблюдать осторожность, поскольку в случае долгого нагревания корок может просто вылететь из бутылки подобно пробке при открытии шампанского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как легко отмыть следы от скотча и наклеек со стеклянных поверхностей.