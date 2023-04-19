Праздник прошел, а паска не съедена: три лайфхака, как спасти черствую выпечку

Не дайте пропасть ни грамму любимой выпечки

В период ожидания Пасхи хотелось максимально порадовать семью. Поэтому пеклись или покупались любимые паски: часто с запасом, чтобы было с чем в гости сходить и дома поесть вкусно.

Но после праздников выпечка дома осталась – и есть ее никто не хочет, и выбросить жалко. Что делать с такими ремнями, расскажем вместе с "Туткой".

Что можно сделать с черствой паской

Один из самых простых способов – нарезать выпечку кусочками, упаковать в одноразовые полиэтиленовые пакеты и спрятать в морозильную камеру. Когда семья захочет что-нибудь вкусненького, достанем и разогреем паску в микроволновке. С чаем такое угощение пойдет на ура.

Паску можно подсушить в духовке – такой вариант выручает много рецептов. Выпечку нужно нарезать кусочками, выложить на противень и поставить в холодную духовку. Подсушите выпечку до золотистого цвета при температуре 150 градусов. Такие сухари можно есть с чаем или использовать для десертов или чизкейков.

Из паски можно сделать нежные гренки. Для этого к 0,5 ст. молока, нужно добавить 1-2 ст. л. сахара и 1-2 яйца, все взбить. Нарезанные кусочки паски необходимо погрузить в получившуюся смесь и выложить гренки на сковородку с разогретым сливочным маслом. Жарить нужно с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать можно со сметаной или джемом.

Если вы поклонник правильного питания, то возьмите форму для запекания, смажьте ее сливочным маслом. На форму разложите кусочки паски, залейте яично-молочной смесью по рецепту выше и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 10-15 минут. Вы получите те же гренки, но в диетическом варианте.

Какой бы вариант утилизации черствых ремней вы ни выбрали, помните: пасхальную выпечку ни в коем случае нельзя выбрасывать. Если у вас зачерствела и покрылась плесенью освященная паска, лучше ее закопать или сжечь.

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