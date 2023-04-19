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Зачем добавлять яичную скорлупу при стирке: об этой хитрости мало кто знает

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Удивительное средство для отбеливания
Удивительное средство для отбеливания. Фото pexels.com

Порошок из яичной скорлупы творит чудеса с белым бельем

После празднования Пасхи остается немалое количество яиц. Сами яйца можно использовать для приготовления новенького блюда, а скорлупа подойдет в качестве средства для стирки.

Благодаря карбонату кальция яичная скорлупа обладает сильным отбеливающим действием. Поэтому именно это средство можно использовать для того, чтобы вернуть белизну одежде и избавиться от трудновыводимых желтых пятен.

Как использовать яичную скорлупу для отбеливания белья

Сразу нужно сказать, что не стоит бросать скорлупу прямо в барабан!

Нужно простерилизовать ее. Тщательно промойте скорлупу. Затем погрузите ее в кастрюлю с кипящей водой на 5 минут, чтобы она идеально простерилизовалась. Достаньте скорлупу, дайте ей высохнуть, а потом измельчите. Таким образом вы сможете более эффективно использовать абразивный эффект для удаления всех пятен с одежды.

Затем возьмите мешочек из марли или старых чулок и высыпьте в него измельченную яичную скорлупу. Если белье очень грязное, добавьте в мешочек еще и дольку лимона. После этого отправьте мешочек с порошком яичной скорлупы в барабан вместе с белым бельем. Стирайте в режиме, которым вы пользуетесь постоянно. Результат стирки вас приятно удивит. Белье будет белее белого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем во время стирки добавлять черный перец.

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#Стирка #Лайфхак #Яичная скорлупа