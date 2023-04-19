5 минут и грязи как не бывало: хитрый трюк с пластиковой картой поможет в уборке

Простые лайфхаки сделают ваш дом безупречно чистым

Время от времени в каждом доме устраивают генеральную уборку, когда руки доходят до загрязнений в самых укромных уголках. Приходится хорошо потрудиться, чтобы вымыть грязь в труднодоступных местах, ведь швабры и пылесосы в этой ситуации не работают.

Блогер Лаура Маунтфорд в своем Instagram поделилась, как облегчить процесс генеральной уборки.

Она начинает уборку с того, что сухой шваброй снимает пыль со стен. Затем возле входной двери Маунтфорд проводит влажную уборку стен, чтобы удалить с них потертости.

Для уборки в труднодоступных местах под шкафами в кухне блогер советует использовать обернутую в мягкую ткань пластиковую карту. Картой удаляется тот мусор, который вы точно не соберете пылесосом и не удалите во время обычной уборки.

Таким же нехитрым способом можно удалить грязь под плинтусами и в других местах вашего дома.

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