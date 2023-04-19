Укр

5 минут и грязи как не бывало: хитрый трюк с пластиковой картой поможет в уборке

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этот способ уборки впечатляет
Этот способ уборки впечатляет. Фото pexels.com

Простые лайфхаки сделают ваш дом безупречно чистым

Время от времени в каждом доме устраивают генеральную уборку, когда руки доходят до загрязнений в самых укромных уголках. Приходится хорошо потрудиться, чтобы вымыть грязь в труднодоступных местах, ведь швабры и пылесосы в этой ситуации не работают.

Блогер Лаура Маунтфорд в своем Instagram поделилась, как облегчить процесс генеральной уборки.

Она начинает уборку с того, что сухой шваброй снимает пыль со стен. Затем возле входной двери Маунтфорд проводит влажную уборку стен, чтобы удалить с них потертости.

Для уборки в труднодоступных местах под шкафами в кухне блогер советует использовать обернутую в мягкую ткань пластиковую карту. Картой удаляется тот мусор, который вы точно не соберете пылесосом и не удалите во время обычной уборки.

Таким же нехитрым способом можно удалить грязь под плинтусами и в других местах вашего дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью мела избавиться от неприятного запаха в холодильнике.

Теги:
#Уборка #Лайфхак