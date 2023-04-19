Избавьтесь от плесени в ванной с помощью продуктов, которые 100% есть у вас дома: хитрый трюк

Чтобы решить эту проблему вам не понадобиться никакая химия

Ванная комната — это одно из центральных мест в доме, где чистота имеет первостепенное значение. Однако, к сожалению, грязь имеет свойство коварно скапливаться в унитазе, раковине и душе. А после все это может привести к появлению плесени, которую не всегда так просто вывести.

Если вы заметили в своей ванной следи плесени — немедленно беритесь за уборку и устраняйте эту проблему, пишет santeplus. И в этом деле вам поможет два продукта, которые всегда есть на кухне.

Как избавиться от плесени в ванной

Если вы хотите очистить ванную комнату без использования химикатов, пищевая сода и уксус — идеальное решение. Перелейте эти продукты в пластиковую бутылку и энергично встряхните, пока они хорошо не перемешаются. Затем нанесите раствор на участки, где хорошо видна плесень, и подождите около тридцати минут, пока он подействует.

По истечении этого времени щеткой потрите поверхность, промойте теплой водой и высушите чистой тряпкой. Лучше всего для уборки выбирать салфетки из микрофибры. Они собирают грязь в каждом уголке и щели и обладают хорошей впитывающей способностью.

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