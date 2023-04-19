Родные подумают, что вы взбесились: зачем заливать чай холодной водой

Но смысл в этом есть, рассказываем, какой

Чаем можно удачно помыть окна, но все же его знают как любимый напиток. Классическая температура, при которой заваривают чай – 60+ градусов. Для разных сортов чая она отличается. Но есть знатоки, которые заваривают чай и в прохладной воде.

В этой технологии следует разобраться подробнее. Обо всех нюансах холодного заваривания рассказывает Ukr.Media.

Какой смысл в холодном заваривании?

Чай содержит много различных веществ, таких как витамины разных групп, калий, магний, фосфор, фтор и многое другое. Но при термической обработке часть полезных веществ просто гибнет. И, наоборот, сохраняется, если применять холодный метод заваривания.

Конечно, чай, заваренный в холодной воде, будет серьезно отличаться по вкусу от того, к которому привыкли многие люди. По правильной технологии заваривания вкус напитка станет сочным и ярким.

Как заваривать чай в холодной воде

Сначала необходимо подготовить воду. Она должна быть чистой и вкусной. Кипяченая вода отрицательно приведет к вкусу напитка, поэтому не стоит ее использовать.

На дно обыкновенного чайника высыпаем несколько ложек чая. Далее заливаем водой и отправляем чайник в холодильник на несколько часов. Когда чай настоится, его можно употреблять в пищу.

Если прибавить к такому чаю лед, можно не ставить его в холодильник.

Срок заваривания чая в холодной воде зависит от выбранного сорта. Черный или зеленый чай будет завариваться около 4 часов. Для пуэров, улунов и других сортовых чаев с особой ферментацией понадобится около 6 часов. В общем, чем выше плотность чайного листа, тем дольше он будет завариваться в холодной воде.

Для холодного заваривания используют обычный чайник. Но можно сделать это и во френч-прессе – стеклянные стенки позволят наблюдать за завариванием.