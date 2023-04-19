Простой лайфхак избавит от моли в доме: три натуральных отпугивателя

Справиться с нежелательным насекомым помогут несложные меры профилактики

Моль – распространенный домашний вредитель. Из-за этого насекомого могут пострадать ваши любимые вещи и даже текстильные элементы интерьера. Однако простые уловки с натуральными растениями отпугнут моль.

Действенным лайфхаком против моли в доме делится издание Express. Обратите внимание на три так называемых отпугивателя.

Чтобы избавиться от моли в доме, лучше изначально предпринять профилактические меры. Однако не спешите покупать ловушки для вредителей в магазине. Есть отличные органические отпугиватели — чудесный способ предотвратить появление моли в жилище.

Благодаря своим натуральным веществам некоторые растения решат проблему с нежелательными насекомыми. В их числе такие травы, как розмарин, лаванда и лавровый лист. Вы можете использовать засушенные растения или же распылять эфирные масла в местах, где вероятно может поселиться моль.

Чтобы натуральный репеллент был эффективен, периодически освежайте его. Для этого просто распушите веточку той же лаванды, чтобы аромат стал более сильным. В случае с эфирным маслом – просто повторите сбрызгивание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от мух в доме. Есть более эффективные альтернативы москитным сеткам.