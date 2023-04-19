Чем мыть окна, чтобы они сияли: лайфхак горничной престижного отеля

Средство для мытья окон можно сделать своими руками

Нужно много усилий, чтобы очистить окна до блеска, а еще не оставить на стекле разводов. Дорогое магазинное средство не является залогом чистоты. Лучше использовать альтернативу из подручных средств.

Горничная одного из престижных отелей Йорка (Англия) The Grand York Лиза Уильямс рассказала о самодельном средстве для мытья окон, которое даст гарантированный результат. Об этом пишет Express.

Как только пригреет весеннее солнце, на окнах становятся особенно видны пыль, грязные полосы и отпечатки пальцев. Однако это легко исправить с помощью четырех доступных компонентов, которые много лет использует английская горничная.

Так, Уильямс рассказала рецепт своего средства для мытья окон, которое легко изготовить в домашних условиях. Вам понадобятся:

Теплая вода,

Столовый уксус,

Медицинский спирт,

Эфирное масло на выбор.

Что нужно делать? Просто смешайте 500 мл теплой воды с тремя столовыми ложками уксуса, одной столовой ложкой медицинского спирта и 10 каплями вашего любимого эфирного масла. По словам горничной, этот раствор отмывает любую грязь на окнах, после чего они сияют чистотой. К тому же, эфирное масло наполнит комнату приятным ароматом и нейтрализует резкий запах уксуса.

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