Грязь сама слезет: как сделать идеальное средство для мытья душевой кабины

Смешайте всего два компонента и вы забудете о грязной кабине

Чистый душ — это прекрасно, но из-за пятен от жесткой воды, плесени и мыльной пены процесс очистки может занять вечность. Без использования правильного чистящего средства можно вообще забыть о по-настоящему чистой душевой кабине.

К счастью, есть двухкомпонентное средство, которое отличной справляется со всеми видами загрязнений в ванной. То есть оно поможет избавиться и от мыльной пены, которая в больших количествах оседает на стенках, и от пятен жесткой воды, которые очень трудно вывести. Этот очиститель отлично работает на стеклянных душевых дверях и ограждениях, душевых кабинах из акрила и стекловолокна и даже на плитке и ламинате. Но лучше его не применять для душа из натурального камня, потому что он может повредить пористую каменную поверхность.

Как сделать чистящее средство для душа и средство для удаления мыльной пены

Смешайте равное количество средства для мытья посуды и теплого белого уксуса в бутылке с распылителем и осторожно встряхните смесь.

Обильно распылите чистящее средство на ванну и/или душ. Оставьте от 30 минут до часа, затем используйте чистящую щетку (при необходимости), чтобы удалить застарелую грязь. Тщательно промойте, и все готово.

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