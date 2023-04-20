Эта обувь точно будет натирать ноги: как не прогадать с покупкой новой пары

Следуйте нескольким простым правилам и у вас никогда не будет неудобной обуви

Главное качество обуви – удобство. В новых туфлях, ботинках, сапогах или босоножках ногам должно быть комфортно целый день. Поэтому при выборе новой пары нужно ориентироваться не только на внешний вид, но и на комфорт. Обувь не должна натирать ноги и вызывать дискомфорт.

Если вы будете покупать новую пару обуви утром, есть большая вероятность того, что она будет вам натирать. И в этом нет ничего странного. К обеду и вечеру ноги начинают отекать и хоть немного, но становятся шире. Поэтому та обувь, в которой было очень удобно утром, уже к вечеру может немилосердно давить. Если все же приходится делать покупку утром, обязательно учитывайте этот фактор.

Примеряйте сразу пару обуви. Левой и правой ноге должно быть одинаково удобно.

Отдавайте предпочтение обуви из натуральных материалов. Обувь из искусственных материалов чаще грубее и плохо разнашивается.

Если внутри изделия есть швы, то они обязательно станут причиной новых мозолей на ваших ногах. Поэтому внимательно осмотрите обувь внутри.

Откажитесь от моделей с очень узким носком и высокими каблуками. Такая обувь деформирует стопу и непригодна для ежедневного ношения.

Расстояние между большим пальцем и носком обуви должно быть не меньше ширины большого пальца руки. Если обувь будет впритык, у вас появятся мозоли.

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