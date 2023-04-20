Известковый налет в ванной в один миг удаляется этим составом: средство из двух копеечных ингредиентов

Один раствор поможет вам очистить всю ванную

Со временем в ванной комнате все поверхности сантехники покрываются известковым слоем, который не так-то просто убрать.

Для решения проблемы опытные хозяйки используют проверенные народные средства, одно из которых готовится за считанные минуты из двух копеечных компонентов. Достаточно их просто смешать, и получившееся чистящее средство при регулярном использовании будет поддерживать вашу ванную в идеальной чистоте. Об этом пишет cpykami.

Как избавиться от известкового налета в ванной

Готовим эффективный раствор. В пульверизатор наливаем 1 стакан обычного белого уксуса и 2 столовые ложки любого моющего средства (жидкого хозяйственного мыла или средства для мытья посуды, например). Взбалтываем в бутылке. Распыляем средство абсолютно на все поверхности в ванной: плитку, швы, раковину, смесители, ванну, унитаз. Затем, через 10-15 минут, просто протираем влажной губкой и вытираем насухо чистой тряпкой.

Ранее "Телеграф" писал, как почистить унитаз до блеска. Предлагаем использовать бюджетный способ с водкой.