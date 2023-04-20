Вы неправильно моете паркет: ошибка, которая повреждает покрытие

Использовать едкие химсредства точно не стоит

У многих в квартирах лежит паркет, так как он всегда выглядит эстетично и стильно. Однако за этим напольным покрытием нужен соответствующий уход: следует мыть специальными средствами, полировать паркет.

Многие часто допускают одну ошибку, которая повреждает деревянный пол — моют покрытие горячей водой, пишет pixelinform. Из-за высокой температуры паркет начинает тускнеть, на нем появляются царапины и потертости. Со временем паркет будет выглядеть изношенным. Кроме этого, также следует отказаться от едких чистящих средств и от применения соды.

Как правильно мыть паркет

Для того чтобы паркет снова засверкал, достаточно пройтись по поверхности немного влажной мягкой тряпочкой, пропитанной холодной или теплой водой. Желательно, чтобы в воде вообще не было никаких химических средств.

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