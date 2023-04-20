Лучше любого магазинного моющего: рецепт натурального средства от горничной престижного отеля

Ключевым ингредиентом чудодейственного раствора является популярный цитрус

Дорогие магазинные средства не являются залогом качественной уборки в доме. Даже горничные в престижных отелях пользуются самодельными натуральными альтернативами, в том числе при очистке окон.

Горничная одного из престижных отелей Йорка (Англия) The Grand York Лиза Уильямс рассказала о самодельном растворе, который подойдет для очистки многих поверхностей и приборов. Об универсальном лайфхаке пишет Express.

Так, эксперт в клининге рекомендует использовать в уборке популярный цитрус – лимон. Кислота, которая содержится в плодах, обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. Благодаря этому лимоны могут справиться с большинством загрязнений, бактериями и даже плесенью.

Попробуйте изготовить чистящую смесь из лимонов. Для этого выжмите сок двух лимонов на один литр горячей воды. По словам горничной, в сочетании с хорошим чистящим средством эта смесь отлично подходит для очистки поверхности духовки, микроволновой печи, холодильника, полов и водопроводных кранов.

Также вы можете изготовить мощное домашнее чистящее средство из исключительно натуральных компонентов. Что для этого нужно сделать? Просто смешайте сок лимона с уксусом и пищевой содой.

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