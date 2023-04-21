Чем могут "напакостить" магниты из путешествий: три причины перевесить их с холодильника

Магниты не так безопасны, как кажутся

Магниты на холодильнике — это часто воспоминания о путешествиях, сувениры от друзей и часть атмосферы дома. Они так красиво вписываются в интерьер кухни.

Однако магниты лучше не вешать на стенку холодильника. Почему — расскажем вместе с "Главредом".

Почему магниты лучше не вешать на холодильник

Дело в том, что далеко не у всех холодильников есть на дверях специальная защита. Именно поэтому магнитное поле от сувениров может оказывать негативное влияние на продукты, которые вы храните в холодильнике.

Кроме того, магниты могут быть опасными для детей — они могут снимать сувениры и пробовать на вкус. Массивный магнит может упасть и испугать маленького ребенка или травмировать его.

Магниты также опасны для тех, кто живет с помощью кардиостимуляторов. Магнитное поле сувениров может влиять на приборы и нарушать их работу. Это повлечет ухудшение состояние человека.

Кроме того, народные приметы утверждают, что на холодильнике не должно быть магнитов, не связанных с продуктовой тематикой. Другие фигуры могут привлекать в дом беду и ненастье.

Куда можно повесить сувениры

Их можно повесить на кофемашину, посудомойку или тостер. Также неплохо они будут смотреться на офисной доске или специальном магните для ножей.

Кстати, если у вас "завелась" вонь в холодильнике, вас спасут три натуральных поглотителя. Они отлично помогут справиться с проблемой.