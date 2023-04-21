Лайфхак решит неприятную проблему с жидким стиральным порошком: что нужно сделать (видео)

Этот трюк очень понравится экономным хозяйкам

Когда заканчивается жидкий стиральный порошок и нужно выбросить упаковку, оказывается, что на дне еще остается жидкость. Потенциально этих остатков может хватить на еще одну стирку. Но вылить средство оказывается практически невозможно.

Эту неприятную ситуацию можно решить путем разрезания бутылки. Но можно поступить проще. TikTokер @charmiexoxo поделилась лайфхаком, который поможет достать все до последней капли средство для стирки.

В своем видео она сначала показывает, сколько моющего средства осталось в бутылке, а затем демонстрирует, что из бутылки выливается лишь немного. Далее она из ящика для инструментов берет плоскогубцы. Они нужны, чтобы вытащить пластиковый носик из бутылки, который выкручивается без особых усилий.

Как только пластиковый носик изъят, ​​в колпачок выливается средство, которого хватит на 1 или даже 2 загрузки.

В следующий раз, когда вы соберетесь выбросить бутылку из-под жидкого стирального порошка, попробуйте этот трюк с откручиванием носика.

Ранее "Телеграф" писал, сколько капсул для стирки нужно использовать для одной загрузки белья в машинку.