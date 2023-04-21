Всего два компонента избавят от вони в квартире: выведут даже "старческий" запах

Самые неприятные запахи вывести не так уж и сложно

Старческий запах в помещении. Только одни эти слова могут вызвать отталкивающие чувства. Но что делать, если в съемном или только что купленном жилье стоит неприятный запах затхлости и старины? Чаще всего этот неприятный аромат появляется из-за плохой вентиляции, сырости и темноты. Устранение этих проблем поможет вывести затхлый запах. Но есть еще средство, которое действует быстро и эффективно.

Как убрать запах старого дома

Вам нужны всего лишь кастрюля, вода и уксус. Смешайте воду с 2-3 ст.л. уксуса и поставьте кастрюлю на огонь кипятиться. Как только из кастрюли пойдет пар, с помощью прихваток снимите кастрюлю и пройдитесь с ней по всем комнатам. Этот раствор тоже не очень приятно пахнет. Но ради результата не спешите открывать окна, сделайте это после окончания процедуры.

Уксусным раствором также нужно побрызгать всю мебель и ковры.

Второй этап — вымойте полы с содой. Не жалейте ее, когда будете добавлять в ведро с теплой водой.

После этих нехитрых процедур неприятный запах старости и затхлости исчезнет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко избавиться от запаха затхлости в шкафу.