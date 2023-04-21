Зачем французские хозяйки кладут рис в стиральную машинку: этот трюк вас сильно удивит

Настолько просто, что гениально

Существует не один способ избавиться от неприятного запаха из барабана стиральной машинки. Если ни один из покупных специальных средств вам не помог, стоит попробовать и альтернативные методы. Например, использовать обычный рис.

Результат от того простого способа эффективный и гарантирует запах свежести на долгое время. По крайней мере в этом уверены опытные французские хозяйки. Рис также поможет взять под контроль процессы образования плесени, особенно на резиновой манжетке загрузочного отверстия. Об этом пишет pixelinform.

Как вывести неприятный запах в стиральной машинке

Просто положите в барабан стиральной машинки мешочек с рисовой крупой. Он прекрасно впитывает влагу, поэтому благодаря ему снижается риск образования плесени.

Чтобы ваша стиральная машина служила вам верой и правдой долгие годы, необходимо периодически проводить простую чистку машинки. Профилактические меры помогают избавиться от запаха, накипи, плесени и любой грязи, которая скапливается в процессе работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть темным вещам насыщенный цвет. А также, как отстирать пятна кофе на одежде — 3 простых способа избавиться от загрязнения.