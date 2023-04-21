Чем заменить средство для мытья окон: натуральная альтернатива из двух ингредиентов

Не спешите тратиться на магазинные спреи, ведь отмыть окно до блеска можно с помощью подручных продуктов

Весеннее солнце подчеркнуло каждый отпечаток и след на окнах в доме. Чтобы отмыть их до блеска, необязательно покупать моющее средство. Натуральная альтернатива из двух компонентов даст гарантированный результат.

Простой лайфхак поможет отмыть окна до блеска, всего лишь нужно сделать домашний раствор из обычного уксуса и воды. Об этом пишет Express.

Так, вместо средства для мытья окон из магазина можете использовать самодельный спрей из подручных компонентов. Чтобы изготовить раствор для очистки стекла в домашних условиях возьмите уксус и воду. Смешайте ингредиенты в равных частях и залейте раствор в пульверизатор.

Натуральный спрей отлично справится с любыми загрязнениями на окнах. После уборки стеклянные поверхности будут сиять. Секрет превосходного результата в том, что уксус является отличным обезжиривающим средством, он отлично расщепляет грязь. А вот воду добавляют для того, чтобы на стекле не оставалось минеральных следов, которые могут вызвать появление разводов.

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