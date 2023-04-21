Как правильно мыть зеркало, чтобы не оставлять разводов: простейшая техника

Важно избегать использования ткани, которая может оставить ворс.

Процесс очистки зеркала может показаться простым, но в некоторых случаях это не так просто, как вам кажется. Как это ни парадоксально, из-за чистки можно получить поцарапанное и запачканное зеркало, на котором могут оставаться отпечатки пальцев, царапины или следы чистящего средства. Однако этих неудобств легко избежать, просто используя правильное чистящее средство и делая это правильно.

Зеркала используются часто и быстро пачкаются. В результате очистить их не всегда легко, пишет santeplus. Делимся с вами хитростью, которая поможет избавить вас от неприятностей и заставить зеркала сиять, не имея разводов.

Как помыть зеркало без разводов

Что вам понадобиться: уксус, салфетка из микрофибры и пульверизатор.

Сначала протрите пыль со стеклянной поверхности, налейте уксус в пульверизатор, а затем распылите чистящее средство прямо на зеркало. Затем протрите сухой тканью из микрофибры, чтобы хорошо отполировать зеркало. Во время очистки протирайте справа налево, а затем сверху вниз.

Имейте в виду, что если у вас возникнет соблазн сделать это круговыми движениями, это может оставить следы. Кроме того, время от времени рассматривайте зеркало под разными углами, чтобы увидеть, есть ли еще какие-то следы, которые вы пропустили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать с зеркалом, чтобы избежать его запотевание в ванной комнате. Стоит воспользоваться тремя полезными лайфхаками.