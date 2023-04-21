Один копеечный ингредиент сделает подливку вкуснее, чем у бабушки: кулинарная хитрость

Одна ложка — и подливка будет и вкуснее, и гуще

Подливка – это особый вид соуса, который обогатит любой гарнир и подчеркнет вкус основного блюда, например вкусных котлет. Многие кулинары имеют свои способы, как сделать ее наваристой и густой – обычно это мука или крахмал.

Pixelinform рассказывает о еще одном способе. Секрет состоит в том, чтобы вовремя добавить к подливке горчицу.

Этот продукт может также повлиять на текстуру блюда.

Обычная горчица не только делает подливку более густой, но и обогащает ее вкус. Также она идеально совмещается с гарнирами. Как правило, к подливке добавляют столовую ложку горчицы. В зависимости от своих предпочтений, можете попробовать добавлять как меньше, так и больше. Единственное, что при увеличении пропорции следует быть осторожными, ведь горчица имеет свой вкус, и он может сильно повлиять на вкус общего блюда.

Остроту приправы выбирайте по своему вкусу. Любители пикантных ноток оценят крепкую горчицу. А вот ценителям более мягких вкусов стоит отдать предпочтение французской горчице.

Такая подливка получается просто невероятно аппетитной. Полейте ею картофельное пюре – и домашние будут в восторге.