Как вернуть пожелтевшей технике прежний цвет: практичные советы без химии

Все нужные ингредиенты зачастую всегда есть в каждом доме

Бытовая техника со временем желтеет. Поэтому вполне возможно, что чистки вашим любимым средством недостаточно, чтобы заметно изменить пожелтевшую поверхность. Но прежде чем сдаться и смириться с этим неприятным оттенком или отправиться в магазин бытовой техники за их заменой, предлагаем вам подумать об этих простых способах, как вернуть вашей технике прежний цвет.

Как отмечает портал santeplus, есть несколько методов, которые могут с легкостью конкурировать по эффективности с различной химией. Делимся с вами списком продуктов, которые можно использовать для удаления желтого цвета с таких приборов, как плиты, холодильники или микроволновые печи.

Как отбелить пожелтевшую технику

Пищевая сода

Чтобы убрать желтизну с техники, достаточно взять влажную губку и нанести на ее гладкую поверхность немного этого бытового порошка. Затем протрите устройство со всех сторон до полного исчезновения пожелтения. Возможно, вам также придется повторить процесс, снова смочив губку и добавив еще пищевой соды. После протрите все чистой влажной тканью, а затем высушите полотенцем.

Перекись водорода

Губкой, смоченной перекисью водорода, протрите испачканные участки и оставьте на 20 минут. После ополаскивания влажной тканью высушите все на воздухе или сухой тканью из микрофибры.

Отбеливатель

Чтобы использовать его против пожелтевших областей ваших устройств, смочите губку в 1 литре воды, в которой предварительно разбавьте 100 мл отбеливателя. Протрите пожелтевший прибор губкой и оставьте на несколько минут. После вытрите все влажной губкой и другой сухой тканью. Обязательно работайте в перчатках, чтобы не навредить своим рукам.

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