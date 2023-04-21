Никогда не выбрасывайте это в унитаз и раковину: что нельзя смывать в канализацию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Смывание этих вещей приводит к засорам
Многие люди привыкли к тому, что избавляться от всякого мусора можно просто выбросив его в унитаз, однако есть вещи, которые смывать абсолютно запрещено и чревато образованием засоров.
Дело в том, что некоторые вещи забивают канализацию быстрее, чем другие. При этом речь идет, как об унитазе, так и о кухонной раковине.
Кофейная гуща
Наиболее часто проблемы с засорами возникают именно из-за обычного молотого кофе, гущу которого отправляют в раковину. Вода не может растворить ее, а потому она оседает на стенках и приводит к появлению засора.
Масло и жир
Жидкий жир или масло имеют свойство быстро застывать при контакте с холодной водой и образовывают налет на трубах, чем способствуют образованию засоров.
Для того чтобы избавиться от жира, его стоит разбавить с водой и каплей средства для мытья посуды, а затем вылить в плотный пакет и выбросить на мусор.
Бумага
Речь идет не о туалетной, а об обычной бумаге, которая не так легко разрушает при контакте с водой. Если ее выбрасывать в унитаз, то это непременно приведет к засору.
Макароны, рис и мука
Эти продукты имеют свойство набухать при контакте с водой и склеиваться в комки. При этом растворяются они очень медленно, что часто приводит к образованию засора.
Лекарства
Хоть лекарства весьма легко растворяются в воде, однако большое количество химикатов в воде не позволит обычным фильтрам ее эффективно очистить.
Напомним, избавить от засора может помочь один популярный напиток, который продается в каждом магазине.