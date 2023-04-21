Как киевлянам передать показатели счетчиков за горячую воду: сроки и подробная инструкция

Показатели счетчиков важно передавать до конца каждого месяца

Жители Киева до конца апреля должны передать показатели счетчиков горячей воды и отопления. Сделать это можно как в режиме онлайн, так и лично при оплате коммунальных услуг.

Об этом сообщили в Киевтеплоэнерго. Жителям столицы напомнили, что своевременная передача показателей счетчиков влияет на корректность начисления суммы уплаты.

Передать показания нужно с 5-го числа каждого месяца и до последнего дня. Сделать это можно несколькими способами, в том числе и онлайн. Для этого есть несколько сервисов:

личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса – https://cks.com.ua/cabinet/;

личный кабинет на сайте Киевтеплоэнерго – https://kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/;

мобильное приложение "Коммуналка" (загрузить можно в App store или Google Play.

Также показатели счетчиков можно передать по телефону, воспользовавшись Call-центром или горячей линией.

телефон Call-центра: (044) 247-40-40;

бесплатная телефонная линия: 0800404407 (с моб.);

дополнительные телефонные номера сервисных центров: (044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044) 354-81-28; (044) 354-86-41; (044) 354-81-15; (044) 354-86-21; (044) 354-86-24; (044) 354-86-29; (044) 354-86-06;

Также показатели счетчиков можно передать при помощи специальных ящиков в сервисных центрах ЦКС. Кроме того, сделать это можно и во время оплаты коммунальных услуг в банковских и финансовых учреждениях.

Кроме того, показания счетчика горячей воды и отопления можео передать на сайте ЦКС или через мессенджер:

в мессенджере ЦКС: https://www.facebook.com/cks.com.ua/

или на сайте ЦКС по ссылке.

Если же вам не удалось вовремя передать показания, то их можно скорректировать. После того, как вы ввели актуальные данные, корректировка начислений происходит в автоматическом режиме. В Киевтеплоэнерго добавили, что владельцы бойлеров тоже должны передавать показатели счетчиков каждый месяц, даже если они не меняются.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно снимать показатели счетчиков за электроэнергию. Некоторые счетчики считают потребление электричества в нескольких зонах, что позволяет экономить на платежах.