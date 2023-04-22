Суеверия или реальная причина: почему нельзя оставлять ложку в готовой пище

Запрет, о котором мы знаем с детских лет

Мы рассказывали, когда нужно накрывать крышкой кастрюлю во время приготовления, а когда нет. Теперь обосновываем запрет, который мы знаем с детских лет. Она касается того, что в готовой пище не принято оставлять столовые приборы.

Некоторые считают, что это связано с тем, что черпак в кастрюле с супом или ложка в готовом салате выглядят не самым привлекательным образом. О настоящей причине рассказали на Pixelinform.

Почему мы не оставляем приборы в пище?

Наиболее обоснованным является объяснение химиков. Оно заключается в том, что когда химический состав ложки или любого другого столового прибора долгое время взаимодействует с пищей, она может стать вредной и гораздо быстрее портится.

Особенно это касается супов, которые могут храниться несколько дней в холодильнике, но очень быстро портятся из-за ложек и половников, оставленных в кастрюле. А еще, в зависимости от качества материала, из которого сделан тот или иной столовый прибор, у готовой пищи появляется новый и не совсем приятный оттенок вкуса.

Кроме того, это еще и влияет на вид самих ложек и вилок. Но им можно легко и быстро вернуть блеск.