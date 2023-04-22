Все совершают эту ошибку: почему нельзя разбивать яйца о край посуды

Есть ряд причин, почему так делать не стоит

Перед тем, как приготовить что-нибудь из сырых яиц, например, японский бисквит "Сакура", их нужно разбить. Но есть одна серьезная ошибка, которую допускает большинство кулинаров.

Она заключается в том, что скорлупу яйца разбивают о край посуды — сковороды, миски и т.д. Но так поступать не стоит, сообщает На ПЕНСИИ.

Почему не следует бить разбивать скорлупу о край?

Что касается сковороды, то таким образом загрязняются ее края. Во время жарки разбитый белок прилипает, его приходится скрести и оттирать. Поэтому высок риск повреждения поверхности сковороды.

Но самый важный момент связан со здоровьем. Дело в том, что сырые яйца могут содержать бактерии сальмонеллы, вызывающие тяжелое заболевание – сальмонеллез. Когда мы разбиваем яйца на любую поверхность, образуются брызги, что не слишком безопасно. Также когда мы разбиваем яйцо о край посуды, кусочки скорлупы могут попасть в блюдо.

Какой способ разбивания яиц самый лучший?

Опытные повара разбивают яйца друг о друга. Таким образом, риск брызг и скорлупы максимально уменьшается. И помните – как бы вы ни разбивали яйца, важно их правильно помыть перед этим.