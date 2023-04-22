Неприятный запах исчезнет как по волшебству: как освежить старую мебель

Запахи в старой мебели накапливались годами, но при правильной технике очистки их удаление занимает совсем немного времени

Даже самая качественная мебель из натурального дерева со временем приобретает затхлый запах. Простая уборка с помощью влажной тряпки и проветривание здесь не помогут. На самом деле избавиться от старого запаха в мебели проще простого. На помощь придут обычные газеты.

Этим лайфхаком поделилась пользователь TikTok @onceuponabungalow. В одном из видео она рассказала об удивительно простом методе удаления затхлого запаха из любимых книжных полок и шкафов.

В своем видео она заполняет полки скомканными газетами и оставляет их внутри на срок до двух недель. Затем она удаляет бумагу, а вместе с ней и нежелательные запахи с деревянной мебели.

Нет единого мнения, почему скомканные газеты могут удалять неприятные запахи. Возможно это происходит из-за типографской краски, или же из-за пористой структуры газетной бумаги.

Напомним, что с помощью газеты можно удалить неприятный запах даже в холодильнике.