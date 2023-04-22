Когда добавлять кондиционер для белья в стиральную машину: вы всегда делали это неправильно

Не спешите заливать кондиционер в стиральную машину

В то время как кондиционеры для белья обещают, что одежда, полотенца и постельное будут мягкими и выглядеть как новые, они могут разочаровать при неправильном использовании. Большую роль в эффективности средства для ополаскивания белья играет время.

При использовании кондиционера важно не только его качество и количество, которое вы добавляете в стиральную машинку. Нужно еще вовремя залить это средство, пишет Express.

Многие люди добавляют кондиционер в самом начале стирки вместе с порошком. Предполагается, что для этого средства есть специальный отсек в лотке, который отправляет кондиционер в барабан только на этапе полоскания. Но нередко средство попадает к вещам сразу же. В таком случае порошок нейтрализует действие кондиционера и ни о каком смягчении белья не может идти речи.

Поэтому кондиционер лучше добавлять в стиральную машину на этапе полоскания после основной стирки. Перед переходом в режим полоскания нужно поставить технику на паузу, залить кондиционер в лоток и запустить машинку.

Если отсек для кондиционера отсутствует в машинке, не нужно добавлять кондиционер в барабан в самом начале стирки. В таких условиях необходимо выбрать программу стирки без полоскания. Когда цикл завершится, открыть дверцу, положить в барабан специальный контейнер с кондиционером внутри, закрыть дверь и запустить полоскание с отжимом. Если контейнера нет, то после завершения стирки нужно залить кондиционер на дно барабана в место, где скопилась вода, а не на саму одежду, и включить режим полоскания с отжимом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько порошка на самом деле нужно насыпать в отсек стиральной машины.