Для чего использовать в ванной микс из жидкого мыла и уксуса: отличная идея для аккуратных хозяек

От этого "комбо" будет двойной эффект

Хозяйки, которые заботятся о состоянии здоровья своих близких, стараются избегать в магазинах и не приобретают ароматизаторы из-за их сомнительного состава. Однако санузел постоянно нуждается в ароматизации, иначе в нем попросту будет неприятно находиться.

Для чего использовать в ванной комнате микс из жидкого мыла и уксуса? По словам домохозяек, успевших испытать этот лайфхак, пишет pixelinform, эти два компонента способны заменить как сам освежитель воздуха, так и чистящий состав для унитаза — уксус поможет предотвратить образование известкового налета.

Как сделать ароматизатор своими руками

Наполняем емкость стаканом жидкого мыла и таким же количеством уксусной кислоты. С помощью ножа или любого другого острого предмета проделываем в пластике несколько отверстий. Чтобы содержимое бутылки не выливалось на пол, следует делать дыры в верхней части емкости. Помещаем самодельный ароматизатор в сливном бачке. Теперь с каждым нажатием на кнопку спуска воды из бутылки будет выливаться небольшое количество жидкости.

Ранее "Телеграф" писал, как почистить унитаз до блеска. Предлагаем использовать бюджетный способ с водкой.