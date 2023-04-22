Зачем класть перец горошком в стиральную машину во время стирки: хитрость, которая вас впечатлит

Черный перец не только популярная приправа, но и отличный помощник во время стирки

Как бы бережно вы за ними ни ухаживали и не складывали в свои шкафы, продлить жизнь нашей одежде всегда сложно. Наиболее распространенные ошибки возникают во время стирки. Однако уход за нашей одеждой не такой трудоемкий. Иногда достаточно иметь правильные жесты и применять правильные средства.

Знаете ли вы, например, что во время обычного цикла стирки вы можете заменить обычное моющее средство на несколько горошков перца? Как отмечает портал santeplus, этот метод настолько впечатлит вас, что вы не сможете без него больше обойтись!

Зачем класть черный перец в стиральную машину

Семена этой приправы помогают восстановить блеск одежды, потускневшей от многократных стирок. Также перец обладает способностью эффективно удалять остатки средств для стирки. Таким образом, он сохранит цвет темной одежды и сделает ее чище.

Если вы хотите постирать много одежды, достаточно от 4 до 6 шариков перца. Если вы думаете, что они могут засорить шланг вашей стиральной машины, поместите их в сетку, которую можно стирать. Затем просто запустите обычную программу стирки. После завершения цикла ваша одежда будет чистой и блестящей!

Еще один действенный метод: перец измельчить до порошкообразной консистенции. Затем добавьте две полные ложки в отсек для моющих средств. Используйте обычную программу, и остатки моющих средств исчезнут вместе со стиркой.

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