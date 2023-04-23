Все делают так - и ошибаются: самые распространенные ошибки при приготовлении блюд из яиц

Вкусные яйца — это целая наука

Разве можно найти взрослого человека, который хоть раз в жизни не пытался приготовить яйца? Казалось бы, что может быть проще: сварить яйцо или приготовить болтушку на завтрак?

Однако даже у самых опытных хозяек бывают проколы. Поэтому вместе с "Жіночим світом" рассмотрим основные секреты правильного приготовления яиц.

Хитрости приготовления скрамбла, омлета и яичницы-болтуньи

Не используйте чугунную посуду. Яйца сразу же прилипнут, и вам придется не только оставить на сковороде половину завтрака, но и долго мыть сковороду.

Нельзя готовить на сильном огне. Это гарантированный способ сделать ее сухой и невкусной. Разогрейте сковороду на среднем огне, затем убавьте огонь, чтобы влить яйца, и оставьте жариться на умеренно слабом.

Нельзя размешивать яйца в сковороде. Тогда яйца перемешиваются неравномерно и в омлете появляются белые полосы. Всегда используйте миску и венчик.

Не оставляйте омлет на плите. После того как вы выключили огонь на плите, ваш омлет будет продолжать готовиться еще в течение какого-то времени из-за оставшегося тепла. Переложите лучше блюдо сразу в тарелку и накройте фольгой, чтобы он не остывал.

Нюансы приготовления вареных яиц

Нельзя класть яйца в кипящую воду. Когда яйца из холодильника попадают в кипяток, они трескаются от перепада температур. Поэтому помойте яйца, осторожно уложите их на дно кастрюли и залейте холодной водой.

Нельзя давать яйцам все время кипеть. Серые желтки — свидетельство того, что яйца переварены. Если вы этого не хотите, убавьте огонь после закипания воды. Чтобы получить яйцо всмятку, нужно варить яйцо еще 5 минут. Если хотите яйцо вкрутую — варите 10 минут.

Нельзя оставлять яйца надолго в горячей воде. Яйца нужно поставить под холодную воду или вынуть с помощью шумовки из кастрюльки.

Нельзя чистить яйца до того, как они остынут. Чистить яйца мгновенно не стоит, иначе половина белка прилипнет к скорлупе.

Нельзя варить слишком много яиц в одной кастрюле — есть вероятность, что они сварятся неравномерно. Если нужно приготовить большое количество яиц за один раз, выбирайте большую кастрюлю.

Разбивать яйца при приготовлении пищи тоже нужно правильно. Ни в коем случае нельзя это делать с помощью ножа.