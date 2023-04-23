С помощью спички: как отличить натуральное мясо от "химии" всего за полминуты

С этой хитростью вы будете уверены в качестве мяса

К качеству продуктов всегда следует относиться внимательно. Мы уже рассказывали, как определить натуральность молока, теперь расскажем о мясе.

Употреблять несвежее или испорченное мясо очень опасно — оно может содержать бактерии, вызывающие рвоту, диарею и лихорадку. Есть один простой способ проверить натуральность мяса, даже не отходя от кассы. В этом нам поможет совет от РБК-Украина.

Как определить качество мяса за полминуты

Для начала возьмите кусочек фольги размером 10 на 10 и зубочистку. Попросите продавца отрезать маленький кусочек от куска мяса. Наденьте его на зубочистку и держите над фольгой. Этот кусочек мяса нужно поджечь.

Натуральное мясо станет гореть с краев примерно через 15 секунд, появится легкий дымок и характерный запах шашлыка.

Некачественное мясо точно не будет пахнуть шашлыком. От него будет идти запах химических добавок. Также из некачественного мяса будет обязательно при горении выделяться сок темного цвета, он будет пузыриться и даже немного пениться.

Весь этот процесс займет около 30 секунд. За это время вы можете понять: перед вами натуральное мясо или химический "муляж".

В домашних условиях можно определить также натуральность сметаны. После проверки вы будете уверены в качестве выбранной молочки