Всего два средства из кухонного шкафчика выведут ржавчину и налет: сантехника будет сиять

Это средство идеально подойдет тем, кто не любит долго оттирать грязь

Внешний вид сантехники в кухне и ванной много говорят о хозяевах дома. Конечно же хочется, чтобы сантехника всегда выглядела как новая. На помощь в этом вопросе придут натуральные средства, которые использовали еще несколько десятилетий назад.

Поддержать идеальную чистоту на кухне и в ванной можно при помощи всего двух веществ — соды и горчицы. Смесь этих компонентов справится даже с самым серьезным налетом и удалит ржавчину, которая образуется на поверхностях.

Как сделать средство для мытья от налета и ржавчины

Смешайте горчичный порошок и соду в пропорции 1:1. Добавьте немного воды и хорошо все перемешайте.

Нанесите состав на загрязнение и оставьте на 30 минут. Промойте водой. Грязь исчезнет, а ванная или раковина засияет чистотой.

Горчица отлично справляется с жиром. Горчичный порошок нужно смешать с водой, чтобы получилась кашица. Этот состав удалит жировые подтеки и другие загрязнения.

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