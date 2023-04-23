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Любимые туфли снова будут как новые: как легко отреставрировать обувь

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Поношенная обувь снова станет как после покупки
Поношенная обувь снова станет как после покупки. Фото freepik.com

Этот метод требует минимум времени и затрат

На туфлях, ботинках, сапогах, кроссовках спустя некоторое время после носки появляются заломы. И если поначалу их еще можно как-то замаскировать кремом, то со временем заломы становятся глубже и все заметнее. Не спешите выбрасывать такую пару. Есть проверенный способ вернуть кожаной обуви прежний вид.

Для этого метода восстановления обуви понадобятся тряпки, вода и утюг.

Прежде всего нужно хорошенько вымыть и просушить обувь. Внутрь ботинка положите какую-то старую вещь, полотенце или просто ткань. Главное — чтобы хорошо держалась форма. Слегка намоченную тряпку положите на заломы. Затем возьмите утюг и на максимальной температуре без пара (!) аккуратно прогладьте поверхность обуви. Уже после первой процедуры ваша обувь будет выглядеть, будто вы только что принесли ее из магазина.

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