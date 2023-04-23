Чем мыть окно, чтобы не оставалось разводов: гениальный лайфхак обойдется в копейки

На стекле не останется полос, если мыть окно правильно

На окнах скапливаются пыль, отпечатки пальцев, загрязнения от насекомых и не только. Поэтому важно регулярно очищать стеклянную поверхность, тем более, сейчас весеннее солнце может подчеркнуть каждую шероховатость.

Чтобы на окнах после мытья не оставалось разводов, используйте один действенный лайфхак. Для него нужны лишь подручные средства, пишет Express.

Не спешите покупать в магазине химические средства для мытья окон. Существует более дешевая натуральная альтернатива, которая приятно удивит эффективность. Вместо чистящего спрея с химикатами используйте обычный столовый уксус. Этот домашний продукт не раз выручал опытные домохозяйства в уборке, пригодится и в этом случае. А для того, чтобы на окнах не было разводов, вам понадобится немного газетных листов. Именно скомканной газетой лучше полировать поверхность, а не тканью из микрофибры.

Как мыть окна, чтобы не оставались разводы на стекле? Сначала важно вытереть с окон пыль и грязь. Для этого используйте уксус, после высыхания он не оставляет следов благодаря своей кислотности. Затем возьмите старые газеты, они отлично подходят для мытья окон и удаляют жир, оставшийся от уксуса. Полировка стекла скомканной газетой гарантирует блеск и отсутствие разводов на окнах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой тканью нельзя мыть зеркало. Небольшая инструкция поможет вам добиться результата без разводов на поверхности.