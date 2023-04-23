Популярное косметическое средство мгновенно удалит пятно с одежды: очистит даже чернила

Не спешите выбрасывать вещь, если на ткань попали чернила

Химические пятновыводители из магазина не всегда справляются с загрязнениями на одежде. Особенно если в ткань впитались чернила. Однако одно нестандартное средство решит эту неприятность.

Чтобы оттереть чернила с вещи, используйте популярное косметическое средство – лак для волос. О необычном лайфхаке рассказывает Express.

Существует много альтернатив стиральным порошкам и выводителям пятен. Если речь идет о загрязнении одежды чернилами, то избавиться от следов иногда бывает очень сложно даже с помощью дорогой бытовой химии. Поэтому лучше прибегнуть к нестандартному, но эффективному методу.

Если вы обнаружили чернильное пятно на скатерти или рукаве рубашки, не спешите класть вещи в стиральную машину. Есть риск, что следы навсегда останутся на ткани после стирки. Эксперт по уборке Джейн Уилсон предложила использовать лак для волос: продукт отлично убирает пятна, содержащие спирт.

Как вывести чернильное пятно

Просто распылите небольшое количество лака для волос на пятно и оставьте на несколько минут. Затем вытрите загрязненный участок чистой влажной тканью. Повторите манипуляцию несколько раз, чтобы полностью удалить следы чернил.

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