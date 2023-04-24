Зачем нужно отверстие в ручке сковородки или кастрюли: ответ вас удивит

Отверстие на посуде очень облегчит вам жизнь

Вы видели когда-нибудь на ручках кастрюли или любимой сковородки отверстия? Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем они нужны?

Если вы считаете, что отверстие нужно только для того, чтобы только подвешивать посуду, то ошибаетесь. Это не единственное его предназначение. Вместе с Ukr.Media расскажем, зачем оно нужно.

Для чего нужно отверстие в ручке сковородки и кастрюли

Оказывается, цель такого отверстия – упростить вам приготовление пищи. Дырка в ручке необходима для того, чтобы во время приготовления вы могли легко оставить в ней ложку, которой перемешиваете еду. Благодаря этому остатки пищи на деревянной ложке попадают в сковороду или кастрюлю, а вам не нужно пачкать поверхность или дополнительную посуду.

Такое отверстие может спасти ложку, особенно если она пластиковая и может расплавиться. Таким образом, вы останетесь без кухонного инструмента, а в пищу не попадут вредные вещества.

Ну и, конечно, с помощью отверстия можно повесить кастрюлю или сковородку на крючок. Это вам поможет, если мало места для хранения или же вы хотите похвастаться своей красивой посудой.

"Телеграф" ранее рассказывал, какие два средства помогут очистить вашу сковороду. Вам даже не придется стоять долго у мойки.